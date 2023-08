Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L226, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall (14.08.2023)

Radolfzell, L226 (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Montagabend auf der Einmündung der Oberholzstraße auf die Landesstraße 226 einen Unfall verursacht. Gegen 21.30 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem Mountainbike auf der Oberholzstraße in Richtung L226 unterwegs. Auf der Einmündung stieß der Zweiradfahrer mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Astra eines 63-Jährigen zusammen. Der Opelfahrer versuchte noch über das Bankett auszuweichen, überfuhr dabei ein Verkehrszeichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Radler nicht mehr verhindern. Der 30-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, am Fahrrad in Höhe von rund 800 Euro und am Verkehrszeichen in Höhe von rund 300 Euro.

