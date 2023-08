Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bäunlingen-Unterbränd, Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streift Linienbus - 6000 Euro Schaden

Bäunlingen-Unterbränd, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen einem Lastwagen und einem Linienbus und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Kirnbergstraße gekommen. Eine 54-jährige Fahrerin eines Mercedes Lastwagens stand vorübergehend in der Ausbuchtung der Bushaltestelle. Als die Lkw-Fahrerin im Rückspiegel einen sich nähernden Linienbus sah, wollte sie die Haltestellenbucht räumen, davon ausgehend, dass der Bus diese benutzen werde. Dem war jedoch nicht so. Beim Ausfahren aus der Bucht kam es zum seitlichen Streifvorgang zwischen dem Lastwagen und dem vorbeifahrenden Linienbus. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

