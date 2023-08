Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, BAB A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf der Autobahn mit drei verletzten Personen

Tuningen, BAB A81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt worden sind und sich ein 22-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am Montagabend zwischen den Autobahnanschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen auf der Bundesautobahn A 81 gekommen. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr ein 84-jähriger Mann mit einem Audi A4, unterwegs auf dem rechten Fahrstreifen der A81 in Richtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Tuningen ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Seat Ibizas eines 22-jährigen Autofahrers. Durch die Wucht der Kollision driftete der Seat nach rechts, überfuhr dort ein Verkehrszeichen und blieb schließlich stark beschädigt neben der Autobahn stehen. Der Audi des 84-Jährigen schleuderte zunächst auf den linken Fahrstreifen und kam dann auch nach rechts von der Autobahn ab. Der beim Unfall schwer verletzte Fahrer des Seats musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der Fahrer des Audis und eine 81-jährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden von einem Rettungswagen in eine Klinik nach Singen gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport der beiden mit rund 12.000 beschädigten Autos, während die eingesetzte Autobahnmeisterei die Fahrbahn von dem über eine Strecke von etwa 200 Metern reichenden Splitterfeld reinigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell