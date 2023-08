Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zündet Kinderwagen an - Polizei sucht Zeugen (11.08.2023)

Tengen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend einen Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße gelegt. Gegen 22 Uhr zündete der Unbekannte einen neben einer Wohnungstür stehenden Kinderwagen an und entfernte sich anschließend. Das schnelle Einschreiten eines Zeugen, der den brennenden Wagen vor das Gebäude brachte, verhinderte Schlimmeres. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun weitere Zeugen, die am Freitagabend Verdächtiges im Bereich des Mehrfamilienhauses in der Marktstraße 19 beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

