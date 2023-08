Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Feinkostgeschäft auf der Bahnhofstraße (11.08.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend ist ein unbekannter Täter in ein Feinkostgeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Innenraum. Dort nahm er einen Geldbeutel und ein goldfarbenes I-Phone Pro Max, sowie Wechselgeld aus einer Kasse mit. Die Höhe des gestohlenen Bargeldes wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen schlanken Mann handeln, der komplett schwarz gekleidet war. Er trug ein Oberteil mit Kapuze, ein Bandana (Kopftuch) und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Vermutlich war er mit einem blauen Ford Fiesta unterwegs. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell