Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Korso bremst Verkehr aus - Polizei prüft Vorfall

Stockach/Überlingen/A98 (ots)

Ein Hochzeitskorso hat wohl am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der A 98 bei Stockach in Fahrtrichtung Überlingen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Korso soll andere Verkehrsteilnehmer nahezu bis zum Stillstand ausgebremst und am Überholen gehindert haben. Die Polizei prüft aktuell eine Gefährdung oder Nötigung anderer Verkehrsteilnehmer und bittet Personen, die davon betroffen waren, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell