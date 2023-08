Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach - Neuhausen, K 5716) Junge Frau nach Fahrzeugüberschlag leicht verletzt

VS-Obereschach - Neuhausen, K 5716 (ots)

Am Montagvormittag ist eine 20-jährige Autofahrerin zwischen Obereschach und Neuhausen auf der Kreisstraße 5716 bei einem Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag leicht verletzt worden. Gegen 10.50 Uhr fuhr die junge Frau mit einem Fiat 500 auf der K 5716 von Obereschach in Richtung Neuhausen. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Neuhausen kam sie aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit dem Fiat im Straßengraben. Hierbei zog sich die 20-Jährige eine Kopfplatzwunde zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen zur Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den mit mehreren tausend Euro total beschädigten Fiat.

