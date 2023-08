Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausparken Fußgänger übersehen - 85-Jähriger erleidet Kopfplatzwunde

Brigachtal, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße "An der Kälberweid" hat ein 70-jähriger Autofahrer am Montagvormittag einen Fußgänger übersehen und diesen umgestoßen. Kurz vor 08.30 Uhr wollte der Autofahrer mit einem Volvo aus einer Parklücke auf dem Parkplatz vorwärts ausparken. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 85-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrzeugfront des Volvos passieren wollte. Bei dem Unfall zog sich der Fußgänger eine Kopfplatzwunde zu und musst im Schwarzwald-Baar Klinikum behandelt werden.

