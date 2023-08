Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Sattelzug fährt ungebremst auf Wohnwagengespann auf- eine leicht Verletzte und rund 40.000 Euro Schaden (14.08.2023)

Immendingen A81 (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen passiert ist. Ein 54-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der A 81 von Singen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Strecke kam der Mann aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Hierbei kollidierte er ungebremst mit einem auf dem Standstreifen aufgrund einer Panne stehenden Wohnwagengespann, VW Multivan und Hymer-Wohnanhänger, einer 48-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wohnwagen vollständig zerstört. Am VW entstanden Beschädigungen im Heckbereich. Auch die Zugmaschine der Marke Volvo wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die sieben Insassen aus dem VW befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise hinter einer Schutzplanke. Der sich im Kofferraum befindliche Hund war jedoch eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Durch umherfliegende Trümmerteile verletzte sich die 48-jährige VW-Fahrerin leicht am Kopf. Der Lastwagenfahrer, die sechs Mitfahrenden im VW Multivan und der Hund blieben unverletzt. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die verunfallten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt die am Fahrzeuggespann und an der Sattelzugmaschine entstandenen Schäden auf je rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell