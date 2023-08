Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mann mit Messer angegriffen und verletzt (13.08.2023)

Singen (ots)

Zu einem Angriff mit einem Messer ist es am Sonntagmorgen in der Münchriedstraße gekommen. Ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger gerieten zunächst in verbalen Streit, nachdem der Jüngere der beiden Wasser zum bewässern seiner Felder aus dem dortigen Bach pumpen wollte. Da das Zelt des am Bach nächtigenden 42-Jährigen den Zugang behinderte, forderte der 38-Jährige ihn auf die Behausung wegzuräumen. Daraufhin schlug der Ältere erst mit einer Eisenkette auf den Jüngern ein, stach ihm schließlich mit einem Küchenmesser in die Leiste und verletzte ihn dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Den 42-Jährigen nahm die Polizei vorläufig fest und verbrachte ihn bis zum Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf das Revier. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

