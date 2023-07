Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (25.07.2023) brachen Unbekannte in Ludwigshafen einen Sprinter und ein Auto auf.

In der Zeit vom 24.07.2023, 18:30 Uhr und 25.07.2023, 7:15 Uhr, wurde ein Sprinter in der Frankenthaler Straße aufgebrochen. Aus dem Sprinter wurden acht Akku-Flexgeräte mit Zubehör gestohlen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

In der Zeit vom 24.07.2023, 22 Uhr und 25.07.2023, 6 Uhr, wurde ein Auto in der Berliner Straße aufgebrochen. Aus dem Auto wurden Dokumente und ein Lasermessgerät gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.

Haben Sie in der Nacht auf Dienstag in der Frankenthaler Straße oder in der Berliner Straße etwas Verdächtiges gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell