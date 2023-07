POL-PPRP: Lkw flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (24.07.2023), gegen 18:50 Uhr, gerieten zwei Personengruppen vor einem Café in der Lisztstraße in Streit. Im Zuge dessen warf eine 19-Jährige zunächst einen Stuhl in Richtung der anderen Streitpartei, ohne einen der Beteiligten zu treffen. Im Anschluss soll sie ein Messer gezogen und die andere Personengruppe damit bedroht haben. Durch kurz darauf eintreffende Polizeikräfte wurde ...

mehr