POL-PPRP: Streitigkeiten enden in mehreren Anzeigen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (25.07.2023) war ein 31-jähriger Autofahrer gegen 02:40 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Stifterstraße abbiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhren zwei Autos, vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit, auf der Saarlandstraße in Richtung Rheingönheim. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 31-Jährigen und ...

mehr