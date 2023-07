Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht eines Straßenrennens - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.07.2023) war ein 31-jähriger Autofahrer gegen 02:40 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Stifterstraße abbiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhren zwei Autos, vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit, auf der Saarlandstraße in Richtung Rheingönheim. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 31-Jährigen und dem 22-jährigen Fahrer eines der entgegenkommenden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (circa 20.000 Euro).

Der Fahrer des zweiten entgegenkommenden Fahrzeugs, einem blauen Kleinwagen, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des flüchtigen Fahrzeugführers geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell