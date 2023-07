Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Oderstraße

Ludwigshafen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Oderstraße kam es am 24.07.2023, gegen 17 Uhr, zu einem Unfall. Ein 31-Jähriger Rennradfahrer fuhr zwischen zwei parkenden Autos auf einen Zebrastreifen und wurde sodann von dem Auto einer 63-Jährigen, die gerade Richtung Ausgang fuhr, erfasst. Hierdurch stürzte er und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Radfahrers ergaben und der junge Mann bereits in der Vergangenheit unter Einfluss berauschender Mittel gefahren war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell