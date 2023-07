Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuch sofort durchschaut

Ludwigshafen (ots)

Nicht täuschen ließ sich am Montagmittag (24.07.2023, gegen 15 Uhr) eine 67-Jährige aus Oggersheim. Sie erhielt eine SMS in der ihr vorgegaukelt werden sollte, dass ihr Kind eine neue Nummer habe. Sie wurde sodann zu einer weiteren Kontaktaufnahme via "WhatsApp" aufgefordert. Die 67-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und ließ sich hierauf nicht ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

