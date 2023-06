Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Kind fährt mit Fahrrad gegen Auto - Polizei sucht Zeugen (27.06.2023)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. KOnstanz (ots)

Ein unbekanntes Kind ist am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, auf der Gartenstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Der etwa 10 Jahre alte Junge stieß mit seinem Rad gegen das Heck eines hinter einer Bäckerei abgestellten Autos und beschädigte dabei die Rückleuchte. Anschließend fuhr der Bub, der in Begleitung zweier Mädchen war, nach Hause um seine Eltern zu holen, kehrte jedoch nicht wieder zurück. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07731 917036, beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

