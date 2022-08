Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Zuviel für die Entspannung gekifft

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 11.08.22 wurde um 14:30 Uhr ein PKW Fahrer in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 20-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf einen aktiven Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Nach eigenen Angaben konsumiert der junge Fahrer mehrere Joints mit Marihuana am Tag. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

