Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Polizei erwischt "Schmierfinken" (26.06.2023)

Radolfzell (ots)

Beamte des Polizeireviers Radolfzell haben am Montagnachmittag zwei "Schmierfinken" vorläufig festgenommen, die zuvor mehrere Sachbeschädigungen auf der Unterdorfstraße und in der Bahnhofstraße begangen haben. Eine Passantin beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie zwei junge Männer das Wartehäuschen am Bahnhof in Markelfingen mit grünem Edding beschmierten und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Polizisten schließlich in der Nähe des Bahnhofs die beiden 18-Jährigen. Da einer der beiden grüne Farbe an seiner Jacke hatte und in einer nahen Hecke ein grüner Edding und eine graue Spraydose lagen, nahmen die Polizisten die Jungs vorläufig fest und übergaben sie anschließend an die für den Bahnhof zuständige Bundespolizei. Im Bereich des Bahnhofs stellten die Beamten anschließend noch diverse weitere Schmierereien fest, die ebenfalls auf das "Konto" der beiden gehen dürften. Ebenso die "Graffitis", die bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende auf einem auf dem LKW-Abstellplatz in der Bahnhofstraße geparkten Laster hinterlassen haben. Die jungen Männer erwarten nun Anzeigen wegen der Sachbeschädigungen.

