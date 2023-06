Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Rund 6.000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - grauen Audi A4 beschädigt - Polizei sucht Zeugen (26.06.2023)

Volkertshausen (ots)

Rund 6.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Bärenloh" am Montag, zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, verursacht. Der unbekannte Autofahrer touchierte den auf dem Parkplatz des Edeka abgestellten grauen Audi A4 im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei stellte an dem Audi rote Lackantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

