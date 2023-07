Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fernseher und Kinderwagen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Samstag, 22.07.2023, gegen 22:20 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Prinzregentenstraße einen Fernseher zu stehlen. Aus dem Hausflur entwendete der Mann zudem einen Kinderwagen. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Wenn Sie den Unbekannten, der etwa 30 Jahre alt sein dürfte, einen Bart trug und zur Tatzeit schwarze Sportschuhe anhatte, beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Sachen machen können, melden Sie sich!

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zu einem Einbruchsversuch kam es außerdem am Montagmorgen (24.07.2023, gegen 10:30 Uhr) am Alwin-Mittasch-Patz. Dort stellet stellte die Bewohnerin einer Wohnung Hebelspuren an ihrer Tür fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass Unbekannte versucht hatten, in die Wohnung einzudringen und daran scheiterten. Hinweise in diesem Falle werden ebenfalls an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erbeten.

