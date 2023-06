Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung durch Feuer

Alzey (ots)

Ein 26-jähriger Zeuge meldet der Feuerwehr am 23.06.2023 gegen 18:20 Uhr einen brennenden Baum am Stausee in Alzey. Durch die Feuerwehr kann der brennende Baumstamm zeitnah gelöscht werden. Im Rahmen der Zeugenbefragung durch die Polizei stellt sich heraus, dass zwei vermutlich jugendliche Personen zunächst gegen Mülleimer traten und anschließend den Baumstamm auf bisher unbekannte Weise in Brand setzten. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alzey unter der Telefonnummer 06731/9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell