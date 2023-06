Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kinderwagen brennt im Treppenhaus

Alzey (ots)

In der Nacht zum Samstag geriet in einem Mehrfamilienhaus in der Nibelungenstraße ein Kinderwagen in Brand, der im Treppenhaus des Anwesens abgestellt war. Die Alzeyer Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, nicht zuletzt deshalb blieben alle Hausbewohner unversehrt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 50000 Euro belaufen.

Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell