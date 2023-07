Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (24.07.2023) zwischen 13:10 Uhr und 20:14 Uhr, war ein roter Skoda am Fahrbahnrand der Welserstraße Höhe Hausnummer 4 geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Halterin an der zum dortigen Gehweg ausgerichteten Beifahrerseite diverse kleinere Schäden am Lack fest. Wie diese entstanden, ließ sich bislang nicht klären. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

