Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (25.07.2023) entwendeten Unbekannte auf einem Feldgrundstück in der Fußgönheimer Straße zwei Schlauchwagen mit Zubehör, eine Kabeltrommel und einen Baggerlöffel. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Auf einer Kameraüberwachung konnte gegen 1:30 Uhr ein zwischen 25 und 35 Jahren alter Mann auf dem Gelände gesehen werden. Er trug einen Bart, war bekleidet mit einer Baseballkappe und führte einen Rucksack mit sich. Ob der Mann etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Fußgönheimer Straße gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

