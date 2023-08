Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, K6165, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person und hoher Sachschaden bei Unfall an der Einmündung zur Bundesstraße 313 (14.08.2023)

Stockach, B313, K6165 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Einmündung der Kreisstraße 6165 auf die Bundesstraße 313 ereignet hat. Eine 55-jährige Toyota-Fahrerin bog, von der Autobahn kommend, an der Einmündung der K6165 auf die B313 ein. Dabei kollidierte sie mit einem aus Richtung Stockach kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda einer 79 Jahre alten Frau. Die Seniorin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, eine Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Sowohl der Toyota als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, den Schaden am Skoda auf rund 10.000 Euro.

