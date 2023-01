POL-PDLU: Kontrolle Durchfahrtsverbot

Schifferstadt (ots) - In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein in der Schillerstraße, Höhe Hausnummer 3, ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail ...

mehr