Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Zella-Mehlis (ots)

Montagmorgen musste ein 42-Jähriger mit Entsetzen feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe seines Volkswagens, der in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis abgestellt war, einschlugen. Die Tag ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 06:15 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Suhler Polizei (03681 369-0)

