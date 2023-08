Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu A81/ Lkr. Freudenstadt) Polizei zieht verkehrsunsicheres Gespann aus dem Verkehr (11.08.2023)

Eutingen im Gäu A81 (ots)

Ein 59-jähriger Fahrer ist am Freitag, gegen 8.15 Uhr, mit einem Mercedes Sprinter mit Verkaufsanhänger auf der Autobahn 81 in Richtung Singen unterwegs gewesen und von den Beamten der Verkehrspolizei Zimmern on Rottweil kontrolliert worden. Diese staunten nicht schlecht, als sie sich das Gespann näher anschauten. Am Anhänger war der Rahmen gerissen und die Verbindung zum Aufbau lose. Außerdem zeigten die Bremsen an beiden Achsen keine Wirkung. Aufgrund der vorhandenen Mängel war die Verkehrssicherheit des Anhängers nicht mehr gegeben. Die Weiterfahrt ist dem Mann untersagt worden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Polizisten gegen den 59-Jährigen und den verantwortlichen Fahrzeughalter ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell