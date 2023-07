POL-WHV: Versuchter Diebstahl aus Mini-Camper

Wilhelmshaven (ots) - Am Abend des 23.07.2023, 18:30 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Friederikenstraße in Wilhelmshaven. Ein Fahrradfahrer fuhr hierbei in das Heck eines Pkw, dessen Fahrer gerade einparken wollte. Der Fahrradfahrer stürzte, verletzte sich aber nicht. Am Pkw entstand kein Schaden. Die Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes der ...

