POL-WHV: Diebstahl von Kleidungsstücken in Varel - Jacke und Pullover entwendet

Varel (ots) - Sachbeschädigung an gläserner Eingangstür Varel - In der Zeit von Freitagabend, 19:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 09:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die verglaste Eingangstür einer an der Waldstraße gelegenen Tanzschule. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. ...

