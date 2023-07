Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 21.-23.07.2023

Jever (ots)

Verkehrsunfall ohne Verletzte im Wangerland

Am 21.07.2023, gegen 16 Uhr, beabsichtigte eine aus Richtung Middoge kommende 33-jährige Fahrzeugführerin eines Lkws die vorfahrtsberechtigte Fahrbahn der L 808 zu überqueren, um ihre Fahrt weiter in Richtung Tettens fortzusetzen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 23-jährigen Fahrzeugführers, welcher die L 808 in Richtung Carolinensiel befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Körperverletzung und Bedrohung nach Diskothekenbesuch

Am Morgen des 23.07.2023, gegen 04:05 Uhr, gerieten zwei Besucher einer Diskothek in Sande auf dem dortigen Parkplatz zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Tatverdächtige das 24-jährige Opfer mit der flachen Hand auf das Ohr schlug und diesem drohend ein Messer vorhielt. Der bislang unbekannte Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461-74490 an das Polizeikommissariat Jever zu wenden.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Am 22.07.2023, gegen 15:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever in Schortens-Moorhausen einen 20-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrads, welches über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h verfügte. Der Fahrzeugführer war jedoch lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung, so dass gegen diesen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet werden musste. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem Anhaltspunkte für einen Konsum von Betäubungsmitteln fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet wurde.

