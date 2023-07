Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 21.-23.07.2023

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Versicherungsschutz Am Freitagmorgen, gegen 11:30 Uhr, wurde in der Jadeallee eine 26 Jahre alte Fahrzeugführerin eines E-Scooters angehalten, da an dem Fahrzeug ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Diese Versicherung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des Monats Februar. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gg. das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. Betrunken auf dem Fahrrad und mit Haftbefehl gesucht Am Freitagabend um 23 Uhr fiel einer Funkstreife ein Radfahrer auf, der in starken Schlangenlinien die Mellumstraße in Wilhelmshaven befuhr. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,17 Promille festgestellt. Aufgrund der starken Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe entnommen. Des weiteren wurde festgestellt, dass der Beschuldigte (40 J.) mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei Bekanntgabe versuchte er sich zu Fuß der Festnahme zu entziehen, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Er wurde anschl. der Justizvollzugsanstalt Oldenburg zugeführt. Betrunken auf dem Motorroller Am Samstagmorgen um 03:20 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße in Wilhelmshaven ein 63 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers kontrolliert. Bei ihm wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Einem freiwilligen Alcotest stimmte er nicht zu, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Ergebnis steht noch aus.

