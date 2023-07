Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 21.-23.07.2023

Varel (ots)

Sachbeschädigung an gläserner Eingangstür Varel - In der Zeit von Freitagabend, 19:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 09:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die verglaste Eingangstür einer an der Waldstraße gelegenen Tanzschule. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Hausfriedensbruch Bockhorn - In der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 11:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer an der Hilgenholter Straße gelegenen Pferdeweide. Dadurch konnten die Tiere ins Freie gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Tiere keinen Schaden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel - Am Sonntagmorgen nahm eine männliche Person aus dem europäischen Ausland im Innenstadtbereich ein versicherungspflichtiges Elektrokleinstfahrzeug in Betrieb obwohl für das Kraftfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell