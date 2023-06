Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 28 Jahre alter Radfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 09.30 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 28-Jährige fuhr aus Richtung Holzmarktstraße kommend auf den Holzmarkt und wollte diesen in Richtung Kaffeeberg verlassen. Hierbei passierte er ein am Fahrbahnrand geparktes Taxi. In dem Moment, als der Radfahrer sich auf Höhe des Taxis befand, öffnete der Fahrer des Pkws die Tür und touchierte den 28-Jährigen. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.200 Euro geschätzt.

