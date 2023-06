Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag widerrechtlich Zutritt zu einem Imbiss in der Siemensstraße in Weil der Stadt. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Innere. Hier entwendeten sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge Getränke, Lebensmittel sowie Wechselgeld im Gesamtwert von rund 340 Euro. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

