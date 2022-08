POL-EL: Hoogstede - Lkw aus dem Verkehr gezogen

Papenburg (ots) - Am Dienstagmorgen kam es auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 30-Jähriger war in seinem Renault gegen 5.55 Uhr in Richtung Papenburg unterwegs. Als er nach links auf das Gelände der Meyer Werft abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Citroën einer 54-Jährigen, die die Straße in Richtung Weener befuhr. Die beiden Fahrzeugführer ...

mehr