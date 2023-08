Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall (14.08.2023)

Schramberg (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Landesstraße 108 zwischen Lauterbach und Schramberg passiert ist. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW war auf Höhe der Lauterbacher Wasserfälle auf der parallel zur L 108 verlaufenden Nebenstraße talabwärts unterwegs und fuhr über einen abgesenkten Bordstein auf die Landesstraße in Richtung Schramberg ein. Hierbei prallte er mit einem Fiat Ducato eines 54-Jährigen zusammen, der auf der L 108 in die gleiche Richtung fuhr. Am VW entstand bei dem Unfall laut Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, am Fiat in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

