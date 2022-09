Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täter bei Diebstahl aus PKW auf frischer Tat erwischt

Speyer (ots)

Am 28.09.2022 gegen 16:10 Uhr entwendet ein 22-jähriger Tatverdächtiger in der Bahnhofstraße eine Umhängetasche aus einem geparkten Fahrzeug. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen, da der Geschädigte sich mit seinem Keyless-Go Schlüssel in der Nähe des Autos befand. Er wurde durch eine Zeugin auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und konnte so den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In der Umhängetasche befand sich zu dem Zeitpunkt ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag.

