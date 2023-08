Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, L 177

K 5723) Unfall fordert vier leicht verletzte Personen und rund 50.000 Euro Sachschaden

Königsfeld im Schwarzwald, L 177 / K 5723 (ots)

Vier verletzte Personen und rund 50.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 5723 auf die Landesstraße 177 bei Königsfeld passiert ist. Eine 60-jährige Frau wollte mit einem VW Golf von der K 5723 nach links auf die L 177 in Richtung Königsfeld abbiegen. Hierbei kam es zu einer heftigen Kollision mit einem Mercedes der B-Klasse, dessen 72-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten L 177 von Königsfeld in Richtung St. Georgen unterwegs waren. Bei dem Unfall zogen sich die Golf-Fahrerin sowie die im Mercedes befindlichen drei Insassen leichte Verletzungen zu und mussten ärztlich behandelt werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Verletzten aus dem Mercedes, neben dem Fahrer dessen 68-jährige Ehefrau und eine eineinhalbjährige Enkelin, in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Die Golf-Fahrerin verzichtete auf eine Untersuchung in der Klinik und wurde von den Rettungskräften nach Hause gebracht. Ein verständigter Abschleppdienst transportierte die beiden total beschädigten Autos ab. Während der Unfallaufnahme musste die L 177 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

