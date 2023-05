POL-PIING: Unfall bei Weinbergsarbeiten

Gau-Algesheim (ots) - In der Nacht von Freitag, den 05.05.2023 auf Samstag, den 06.05.2023 wurden durch bisher unbekannte Täter hochwertige Elektronikbauteile aus einem Anhänger entwendet, welcher auf einer Baustelle im Neubaugebiet "In der Eichenbach" in Gau-Algesheim abgestellt war. Der Schaden dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand im fünfstelligen Bereich liegen. Wer im Tatzeitraum eine oder mehrere Personen an einem weißen, geschlossenen Anhänger beobachtet hat, ...

mehr