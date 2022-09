POL-MG: 58-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit überladenem Lkw

Mönchengladbach (ots) - Bei Starkregen ist es in der Nacht zu Mittwoch, 7. September, um 00.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hugo-Junkers-Straße in Heyden gekommen, bei dem die 20-jährige Fahrerin eines grauen Seats schwer verletzt wurde. Die 20-Jährige war mit drei Mitfahrern in Fahrtrichtung Scharmannstraße unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie nach ersten Erkenntnissen auf Grund der Witterung die ...

