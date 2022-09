Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: 12-Jähriger gewürgt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 5. September, um 19.45 Uhr auf dem Bolzplatz am Spielplatz an der Logenstraße in Rheydt ereignet hat. Ein unbekannter, etwa 13 Jahre alter Tatverdächtiger hat einen 12-Jährigen mit einer Kordel gewürgt.

Der 12-Jährige spielte mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz Fußball, genau wie eine andere Gruppe aus Kindern und/oder Jugendlichen. Es kam zu Streitigkeiten, in deren Folge der Tatverdächtige dem 12-Jährigen die Kordel um den Hals legte und zuzog.

Der etwa 13-Jährige wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, braune kurze Haare, orangefarbener Pullover mit Kapuze, weiße Schuhe.

Einer seiner Freunde soll ungefähr 1,65 Meter groß sein, schwarze Haare und einen dicken Bauch haben. Er trug ein Trikot des Fußballvereins Juventus Turin (schwarz-weiße Längsstreifen), eine schwarze Hose und schwarze Fußballschuhe.

Ein dritter Junge soll ungefähr 14 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dick sein. Er war mit einem weißen T-Shirt und grauer Shorts bekleidet.

Außerdem gehörte ein etwa 12 bis 13 Jahre alter und circa 1,50 Meter großer Junge zu der Gruppe um den Tatverdächtigen. Er hatte ein neongrün-neongelbes T-Shirt mit Punkten am Ärmel sowie neonfarbene Shorts an.

Ein fünfter Begleiter des Tatverdächtigen konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Jungen sollen untereinander türkisch gesprochen haben.

In der Nähe des Tatortes konnten die Beamten niemand antreffen, auf den die Beschreibung zutraf.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell