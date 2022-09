POL-MG: Unfall bei Starkregen: 20-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 5. September, um 19.45 Uhr auf dem Bolzplatz am Spielplatz an der Logenstraße in Rheydt ereignet hat. Ein unbekannter, etwa 13 Jahre alter Tatverdächtiger hat einen 12-Jährigen mit einer Kordel gewürgt. Der 12-Jährige spielte mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz Fußball, genau wie eine andere Gruppe aus Kindern und/oder ...

