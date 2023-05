Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Polizei zieht positive Bilanz zum "Frühlingsweinfest am Winzerkeller" und der "Heidesheimer Kerb"

Ingelheim und Heidesheim (ots)

Am Wochenende fanden in Ingelheim das "Frühlingsweinfest am Winzerkeller" sowie die "Heidesheimer Kerb" statt. Die beiden Veranstaltungen waren gut besucht und es herrschte eine friedliche Stimmung. Lediglich zweimal musste die Polizei ausrücken, da betrunkene und verbal aggressive Besucher die Kerb in Heidesheim störten und daher einen Platzverweis erhielten. Am heutigen Tag findet der letzte Tag der diesjährigen "Heidesheimer Kerb" statt.

