Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, 04.05.2023, parkte eine Ingelheimerin ihr Auto gegen 09 Uhr am Fahrbahnrand der Waldeckstraße. In ihrer nur 15 Minütigen Abwesenheit, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete daraus das Portemonnaie.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück zu lassen.

