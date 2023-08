Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Konstanzer Straße - silbergrauen VW Tiguan gestreift und geflüchtet (14.08.2023)

Allensbach (ots)

Rund 2.500 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Konstanzer Straße am Montagmittag verursacht. Gegen 13.30 Uhr streifte der Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 7 am Fahrbahnrand geparkten silbergrauen VW Tiguan. In der Folge stieg der Verursacher, der mit einem blauen Skoda Octavia unterwegs war aus, begutachtete den angerichteten Schaden und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell