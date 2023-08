Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung Griesweg und Kolbinger Straße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (15.08.2023)

Mühlheim an der Donau (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung des Grieswegs auf die Kolbinger Straße sind am Dienstagvormittag insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden. Eine 18-jährige VW Up-Fahrerin war gegen 9.30 Uhr auf dem Griesweg unterwegs. An der Einmündung bog die Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem auf der Kolbinger Straße von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW einer 41-Jährigen. Niemand verletzte sich bei dem Unfall. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und sich Abschlepper um diese kümmern mussten, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

