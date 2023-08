Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannter beschädigt mutwillig vier Absperr-Poller an einem Autohaus in der Wartenbergstraße

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mutwillig vier Absperr-Poller in der Wartenbergstraße beschädigt. Die Poller waren fest montiert sowie mit einer Kette verbunden und dienten als Absperrung der Parkfläche eines Autohauses. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

