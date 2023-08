Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen-Delkhofen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigt mehrere Fensterscheiben des Gemeindehauses- Zeugen gesucht (11.-14.08.2023)

Deilingen-Delkhofen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes insgesamt vier Fensterscheiben am Gemeindehaus in der Straße "Im Dörfle" beschädigt und dabei rund 3.000 Euro Sachschaden verursacht. Nun ermittelt die Polizei in Wehingen, Tel. 07426 124-0, wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

